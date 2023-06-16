Üye Girişi
Haberler
Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 4 Asker Yaralandı

Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 4 Asker Yaralandı

Güncel Haberler

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır hattında devriye atan askeri araç devrildi, 4 asker hafif yaralandı. Kaza yerine sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahalesi yapılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır hattında devriye atan askeri araç devrildi, 4 asker hafif yaralandı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Topraktutan hudut karakolu mevkiinde meydana geldi. Sınır hattında devriye atan askeri araç devrildi. Kaza yerine haber verilmesi üzerine sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisine sıkışan ve hafif yaralı olan 4 personel kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Ambulansta müdahalesi yapılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yayladağı Tragger Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title