Hatay'da Askeri Araç Devrildi: 4 Asker Yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır hattında devriye atan askeri araç devrildi, 4 asker hafif yaralandı. Kaza yerine sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahalesi yapılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.