Hatay'da 5 yaşındaki kız çocuğu, 150'nci saatte kurtarıldı (2) Güncel Haberler ADANA'YA SEVK EDİLDİHatay'da Konak Apartmanı'nın enkazından 150'nci saatte kurtarılan 5 yaşındaki kız çocuğu, sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Adana'ya sevk edildi. ADANA'YA SEVK EDİLDİ Hatay'da Konak Apartmanı'nın enkazından 150'nci saatte kurtarılan 5 yaşındaki kız çocuğu, sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Adana'ya sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Enkaz altından 150'nci saatte kurtarılan minik kız çocuğumuza ilk tıbbi müdahale Hatay Sahra Hastanemizde gerçekleştirildi. Bir çocuk hekimi olarak sürece nezaret ettik. Yavrumuz tedavi için helikopter ambulansla Adana'ya gönderildi" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hatay Adana Güncel Haberler

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