Hatay'da 2 Milyon 760 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Hatay'ın Belen ilçesinde, emniyet ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurulan bir kamyonette 2 milyon 760 bin makaron ele geçirirken, araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kamyoneti ilçe girişinde uygulama noktasında durdurdu.
Aracın kasasındaki kolileri inceleyen ekipler, 2 milyon 760 bin kaçak makaron buldu.
Ekipler, araç sürücüsü K.K'yi gözaltına aldı.