Hatay Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür plaketi takdim etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak adına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak'a afet bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından TESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Hatay'da yaptığı altyapı çalışmaları ve yardımları dolayısıyla, HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak'ı ziyaret etti.

HATSU Genel Müdürü Polat, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası verdiğimiz destek ve iş birliği için Hatay halkı ve belediyemiz adına teşekkürlerimi sunarım. Gösterdiğiniz dayanışma örneğini unutmayacağız" dedi.

Başkan Albayrak'ın depremin ilk anından itibaren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ekiplerini seferber ederek deprem bölgesine yönlendirmesinin ardından çalışmaları da bizzat takip ettiğini belirten TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ Büyükşehir ve TESKİ olarak her zaman Hatay halkının ve depremzedelerin yanlarında olduklarını söyledi.

Ziyaretten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem ile ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren hızlı bir şekilde organize olarak ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ personelimiz afet bölgesinde gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Yaralarımızın sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Altyapı çalışmalarından, gıdaya, kıyafetten, psikolojik desteğe kadar her anlamda ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Afet bölgesinden gelen ailelerimizi şehrimizde ağırladık. Sadece şehrimizin kapılarını değil, gönlümüzün kapılarını da açtık. Acılarını kalbimizde hissettik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat da teşekkür ziyaretinde bulundu. Afet bölgesindeki çalışmalarımızdan dolayı teşekkürlerini iletti. Kendilerine incelik gösterip geldikleri için teşekkür ediyorum. Bölge halkının her zaman yanındayız ve kalbimiz her zaman onlarla birlikte olacak."

Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan önerge ile depremzedelere desteklerinin devam ettiğini belirten Başkan Kadir Albayrak sözlerine şöyle son verdi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'miz tarafından 08.03.2023 tarihinde 434 sayılı meclis kararı ile deprem bölgesinden ilimize gelen vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarında OHAL süresince ücretsiz olarak seyahat edebilmeleri için TEKYÜREK KART uygulamasına başlama kararı alınmıştı. OHAL süresinin 09.05.2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle depremzede vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına TEKYÜREK KART uygulamasının meclisin öngöreceği bir tarihe kadar uzatılması hususunda meclisimizde görüşülmesi için önergemizi sunduk. Alacağımız karar ile depremzede vatandaşlarımıza verdiğimiz ulaşım desteğimize devam edeceğiz."