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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve ödül için oy kullandı. Özellikle 'Özgür Suriye' ile 'Haber' kategorilerindeki fotoğraflara ilgi gösterdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öntürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını seçen Öntürk, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" başlıklı karesine oy verdi.

Öntürk, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, oylamada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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