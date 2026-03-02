Haberler

Bitlis'te tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Şifa Oyuncağım' projesi kapsamında gönüllü öğrenciler, Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap hediye ederek moral verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Şifa Oyuncağım" projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak ve kitap hediye edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kız Yurt Müdürlüğü'ndeki gönüllü öğrenciler, Bitlis Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Öğrenciler, oyun oynayarak moral verdikleri çocuklara ooyuncak ve kitap hediye etti.

Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim Korkmaz, projeyle çocukların tedavi süreçlerine psikososyal destek sunulmasının amaçladığını belirtti.

Hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak istediklerini ifade eden Korkmaz, gönüllü öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilen ziyaretin çocukların iyileşme sürecine katkı sunmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Korkmaz, desteklerinden dolayı Vali Ahmet Karakaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor

İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişleri Bakanlığını etiketliyor
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi