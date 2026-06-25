Haberler

Kaymakam Güney'den Hasköy'deki Çini Atölyesine Ziyaret

Kaymakam Güney'den Hasköy'deki Çini Atölyesine Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine bağlı çini atölyesini ziyaret ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Güney, seramik ve çini sanatının önemine vurgu yaparak, kooperatifin kadınların üretime katılımına ve meslek edinmesine sağladığı katkıyı değerlendirdi.

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, ilçede faaliyet gösteren Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine bağlı çini atölyesini ziyaret etti.

Atölyede incelemelerde bulunan Güney, yürütülen çalışmalar ve üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Güney, seramik ve çini sanatının Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer aldığını belirterek, kooperatif bünyesinde gerçekleştirilen üretimin önemine değindi.

Kooperatifin kadınların üretime katılmasına ve meslek edinmesine katkı sunduğunu ifade eden Güney, atölyede üretilen ürünleri inceleyerek çalışanlara başarı diledi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Boksörüm çeneni kırarım' diye tehdit etti, gerçek başka çıktı

"Boksörüm çeneni kırarım" diye tehdit etti, gerçek başka çıktı
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yeni transfer iddiası! Erdoğan "Daha geçmedin mi?" deyince...
Özel'in elini sıkan Kılıçdaroğlu, 'Affetmem' dediği ismi es geçti

Cenazeye damga vuran tavır

Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor