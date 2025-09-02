Hasankeyf'te Şaab Vadisi Yolu Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Şaab Vadisi yolunun asfalt çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresince yapımına başlanan Hasankeyf-Şaab Vadisinin 6.2 kilometrelik yolu ve Karaköy'ün 2.6 kilometrelik yolu bitümlü asfaltla kaplandı.

Yapılan çalışma ile trafik güvenliğinin arttığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran yol yatırımlarının bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hareketliliğine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.