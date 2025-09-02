Haberler

Hasankeyf'te Şaab Vadisi Yolu Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Hasankeyf'te Şaab Vadisi Yolu Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6.2 kilometrelik Şaab Vadisi yolu ve 2.6 kilometrelik Karaköy yolu asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Bu yatırımlar, trafik güvenliğini artırarak bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hareketliliğine önemli katkı sağlayacak.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Şaab Vadisi yolunun asfalt çalışmaları tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresince yapımına başlanan Hasankeyf-Şaab Vadisinin 6.2 kilometrelik yolu ve Karaköy'ün 2.6 kilometrelik yolu bitümlü asfaltla kaplandı.

Yapılan çalışma ile trafik güvenliğinin arttığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran yol yatırımlarının bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hareketliliğine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Skandal itirafı bile ailesini ikna etmedi: Sana iftira attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.