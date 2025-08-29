Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı 3 Bin 88 Paket Sigara Ele Geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 88 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 16 araçta gerçekleştirilen aramalarda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 16 araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 88 paket sigara ele geçirildi.
22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel