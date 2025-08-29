Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı 3 Bin 88 Paket Sigara Ele Geçirildi

Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı 3 Bin 88 Paket Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 88 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 16 araçta gerçekleştirilen aramalarda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 3 bin 88 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 16 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 88 paket sigara ele geçirildi.

22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt

Hastanelerle ilgili infial yaratan iddia! Bakanlıktan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.