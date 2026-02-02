Sudan'ın Hartum Havalimanı'na 3 Yılın Ardından İlk Ticari Yolcu Uçağı İndi

HARTUM, 2 Şubat (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'a yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk ticari yolcu seferi yapıldı.

Seferi gerçekleştiren uçağın pazar günü Hartum Uluslararası Havalimanı'na inmesinin, uzun süre kapalı kalan havalimanının yeniden açılması ve başkentte hava ulaşımının normale dönmesi açısından kritik önemde bir adım olduğu belirtiliyor.

Havalimanının havacılık güvenliği operasyonları direktörü Muhammed Cafer Hasan, Xinhua'ya verdiği demeçte Sudan Airways'in işlettiği ve 160 yolcu taşıyan uçağın, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'dan geldiğini söyledi.

Sudan Havalimanları Şirketi Genel Müdürü Sir El-Hatim Babiker El-Tayib ise yaptığı açıklamada, mevcut aşamada yeterli kapasiteyle faaliyetlerine yeniden başlayan havalimanının, aynı anda dört uçağı yönetebileceğini söyledi.

İç hat uçuşlarının yeniden başlamasının, kademeli yeniden açılma planının ilk aşaması olarak kabul edildiğini belirten El-Tayib, önümüzdeki dönemde bölgesel ve uluslararası uçuşların başlamasını sağlamaya yönelik teknik ve idari hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Sudan'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 2023'te çatışmaların başlamasının ardından paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin saldırısına uğrayan ilk yerlerden biri olan Hartum Uluslararası Havalimanı, devam eden çatışmalar sırasında ağır hasar gördü. Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin geçen yıl mayıs ayında Hartum eyaletinin kontrolünü tam olarak geri almasının ardından yetkililer havalimanının faaliyetlerini yeniden başlatma çalışmaları yürüttü.

An itibarıyla Port Sudan Uluslararası Havalimanı ülkede uluslararası uçuşların yapıldığı tek merkez olmaya devam ederken, iç hat uçuşlarına yönelik birkaç iç hat havalimanı da sınırlı olarak faaliyet gösteriyor.

Sudan'da 2023 yılının nisan ayı ortalarından bu yana devam eden çatışmalar, ülke içinde ve dışında on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişininse yerinden edilmesine yol açtı.