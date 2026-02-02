Albüm: Sudan'ın Hartum Havalimanı'na 3 Yılın Ardından İlk Ticari Yolcu Uçağı İndi

HARTUM, 2 Şubat (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'a yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk ticari yolcu seferi yapıldı.

Seferi gerçekleştiren uçağın pazar günü Hartum Uluslararası Havalimanı'na inmesinin, uzun süre kapalı kalan havalimanının yeniden açılması ve başkentte hava ulaşımının normale dönmesi açısından kritik önemde bir adım olduğu belirtiliyor.

Hartum Uluslararası Havalimanı Havacılık Güvenliği Operasyonları Direktörü Muhammed Cafer Hasan Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Sudan Havayolları tarafından işletilen ve 160 yolcu taşıyan uçağın Sudan'ın doğusunda yer alan Port Sudan'dan geldiğini belirtti.