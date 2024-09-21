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Harput FK'nın Otobüsü Yangın Çıkardı

Harput FK'nın Otobüsü Yangın Çıkardı
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Manisa'nın Kula ilçesinde, Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüs seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Olay sonrası otobüsün yolcuları tahliye edildi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde Harput FK'nın futbolcularını taşıyan otobüs, seyir halindeyken alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde saat 09.00 sıralarında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve 3'üncü haftada Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput FK kafilesinin taşındığı, seyir halindeki Yansur Aytaç'ın kullandığı 23 FE 233 plakalı otobüsün motorunda yangın çıktı. Dumanları fark eden Aytaç, aracı kenara çekti. Otobüsten tahliye edilen oyuncular, yöneticiler ve teknik heyet yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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