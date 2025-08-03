Harmancık Eko Turizm Tesisleri Yeniden Açıldı

Harmancık Eko Turizm Tesisleri Yeniden Açıldı
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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki belediye sosyal tesisi, 26 Temmuz'daki orman yangınları sonrasında vatandaşlara kapılarını yeniden açtı. Bungalov ve restoranlarla donatılan tesis, ekolojik turizm hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki belediye sosyal tesisi yeniden hizmet vermeye başladı.

Harmancık Eko Turizm Tesisleri, ilçede 26 Temmuz'da başlayan ve 5 gün süren orman yangınlarının ardından, vatandaşlara kapılarını yeniden açtı.

Bungalovların ve restoranların yer aldığı tesiste ziyaretçilere, doğayla iç içe ekolojik turizm hizmeti sunuluyor.

Tesis, 26 Temmuz'da meydana gelen yangın nedeniyle geçici süreyle müşterilerin hizmetine kapatılmış, orman personeli ve itfaiye ekiplerine konaklama ve yemek imkanı sağlanmıştı.

Yangından etkilenmeyen tesis, yaz ve kış aylarında hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: AA / Erkan Bayram - Güncel
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