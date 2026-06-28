Albüm: Çin'in Handan Kenti Teknoloji Odaklı Büyüme ile İnovasyon Ekosistemini Genişletiyor

HANDAN, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Handan kenti, son yıllarda teknoloji tabanlı işletmelerin büyümesini teşvik ederek ve inovasyon platformlarını genişleterek inovasyon ekosistemini güçlendiriyor.

Teknoloji sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren kent, endüstriyel kalkınmayı teknolojik inovasyonlarla daha uyumlu hale getirmek amacıyla bilim ve teknoloji parkları ile inovasyon merkezleri inşa ediyor.

Handan Bilim ve Teknoloji İnovasyon Endüstri Parkı'nın odağını yapay zeka, elektronik bilgi, ileri teknoloji ekipman üretimi ve alçak irtifa ekonomisi gibi gelişmekte olan sektörler oluşturuyor.

Endüstri Parkı, araştırma ve geliştirme projelerinin yanı sıra yüksek nitelikli projelerin ticarileştirilmesine de destek sağlıyor.

Kaynak: Xinhua