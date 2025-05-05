Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Hamidiye AŞ, su ürünlerine yüzde 20 zam yaptı. İadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 100 liradan 120 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı.
Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükseldi.
Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 120 liradan 140 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 190 liradan 210 liraya çıktı.
Hamidiye Su'ya en son 30 Ekim 2024'te yüzde 17,85 zam yapılmıştı.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel