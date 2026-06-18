Haberler

Haluk Levent'e karşılıksız çek davasında 70 milyon lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Haluk Levent, karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca çek düzenleme ve hesap açma yasağı uygulanmasına hükmetti.

Şarkıcı Haluk Levent'in, karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, Levent'i iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sanatçı Haluk Levent hakkında, 2025 yılında düzenlediği iki çekin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle şikayet üzerine dava açıldı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesine müşteki ile taraf avukatları katıldı. Dosyada, karşılıksız işlem gören iki çekin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

İKİ AYRI ÇEK İÇİN CEZA

Mahkeme, 30 Haziran 2025 tarihli çek nedeniyle Levent'in, 'çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olma' suçundan 50 milyon 83 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 20 Mayıs 2025 tarihli çek yönünden de aynı suçtan 19 milyon 987 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

ÇEK DÜZENLEME VE HESAP AÇMA YASAĞI

Kararda, Haluk Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da karar verildi. Böylece Levent hakkında hükmedilen toplam adli para cezası yaklaşık 70 milyon lira oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

İsmail Kartal'dan ilk sözler! Sözleşme detayları da belli oldu
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Akılalmaz olay! 20 yıl aradıkları kardeşlerinin öldüğünü mahkemede öğrendiler

20 yıllık gizem! Ölüm kaydı yok, mezar yeri yok, haber veren yok
Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Suç makinesi yakalandı! Hakkında 197 yıl hapis cezası vardı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar şehri kapladı, araçlar yanıyor