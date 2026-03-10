Haberler

Halkbank'ın ABD'deki Ceza Davasında Uzlaşma Kararı Yarın Hakim Onayına Sunulacak

Güncelleme:
Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı ile imzalanan 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' ile İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği iddialarına ilişkin ceza davasını sonlandıracağını duyurdu. Anlaşma, hakim onayına sunulacak.

(ANKARA) - Halkbank, " İran'a yönelik ABD ekonomik yaptırımlarını ihlal ettiği" iddialarına ilişkin uzun süredir devam eden ceza davasını, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile imzalanan "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA) yoluyla sonlandırılacağını ve uzlaşma sağlanacağını duyurdu. Uzlaşma kararı, yarın hakim onayına sunulacak.

Manhattan Federal Mahkemesi'ne dün sunulan "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (Deferred Prosecution Agreement – DPA)", hakim Richard Berman tarafından onaylanması halinde, ABD ile Türkiye arasında uzun süren anlaşmazlık sona erecek.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Bankamız, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' imzalanması kararlaştırmıştır. Anlaşma davayı tamamen sona erdirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Manhattan'daki ABD Başsavcısı Jay Clayton, "anlaşmanın ABD'nin terör finansmanı ve İran Hükümetini finansal destekle mücadele konusundaki çıkarlarına hizmet ettiğini" belirtti. Yargıç Berman ise yarın daha önce planlanan duruşmada tarafların avukatlarına "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" hakkında sorular yöneltecek.

Halkbank'ın İstanbul borsasında işlem gören hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından yüzde 10 değer kazanarak günlük en yüksek artış sınırına ulaştı.

ABD savcıları, Halkbank'a 2019 yılında, Trump'ın ilk başkanlık döneminde, dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo suçlamalarıyla dava açmıştı. Bankanın, İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aracılar ve paravan şirketler kullandığı öne sürülmüştü. Halkbank suçlamaları reddetti.

Dava, Türk-İranlı altın tüccarı Reza Zarrab ve eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla aleyhine açılan davalar da dahil olmak üzere birçok ilgili ceza davasının uzantısı olarak uzun yıllar ABD mahkemelerinde sürdü.

Kaynak: ANKA
