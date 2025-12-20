Haberler

Suriye'nin Halep ilinde yeniden imar için düzenlenen kampanyanın ikinci gününde 94 milyon dolar bağış toplandı

Güncelleme:
Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen yeniden imar bağış kampanyasının ikinci gününde toplamda 94 milyon dolar daha toplandı. Kampanya ile birlikte toplam bağış miktarı 244 milyon dolara ulaştı.

??????? Suriye'nin Halep ilinde yeniden imar çalışmaları kapsamında düzenlenen bağış kampanyasının ikinci gününde yaklaşık 94 milyon dolar daha toplandı.

Halep Valiliği himayesinde, Halep'in yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dün başlatılan kampanya ikinci gününde devam ediyor.

Dün başlayan kampanya kapsamında 150 milyon dolarlık bağış yapılırken, toplam bağış miktarı bugün yapılan 94 milyon dolar bağışla 244 milyon dolara ulaştı.

Bağış kampanyasının yarın da sürmesi bekleniyor.

Suriye'de iç savaş boyunca en ağır yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Halep, uzun yıllar süren çatışmalar nedeniyle altyapı, konut ve kamu hizmetleri açısından büyük zarar gördü. Kent kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin farklı illerinde benzer bağış kampanyaları düzenlenmiş, imar ve kalkınma çalışmaları için Hama'da 210 milyon dolar, Deyrizor'da 30 milyon dolar, Dera'da 40 milyon dolar, Humus'ta 24 ve İdlib'de 208 milyon dolar bağış toplanmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

