Hakkari-Yüksekova kara yolunda heyelan meydana geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, heyelan meydana gelen Hakkari- Yüksekova kara yolunda incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile olay yerine gelen Çelik, kaya parçaları ve hafriyatın düştüğü noktayı inceledi, bilgi aldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelanın Hakkari- Yüksekova kara yolunun 44. kilometresinde meydana geldiğini söyledi.

Bu sırada yoldan geçen ve içinde 3 kişinin bulunduğu kamyonetin heyelana yakalandığını belirten Çelik, "Çok şükür bir sıkıntı olmadan araçtan çıkarıldılar. Sağlık durumları iyi. Kontrol amaçlı hastaneye götürüldüler. Bölgenin coğrafi yapısı, kayalık alanların jeolojisi ciddi anlamda heyelanı tetikleyen bir yapıya sahip. Bu nedenle Karayolları Bölge Müdürlüğü bu bölgede tünel çalışması başlattı." diye konuştu.

Tünelin hizmete sunulmasıyla bu alanın devre dışı kalacağını belirten Çelik, kent merkezi, Van ve Yüksekova'ya güvenli yolculuk açısından da kıymetli bir çalışma olacağını vurguladı.

"Tünel 2024 yılında açılacak"

Ekiplerin sahada risk değerlendirmesi yaptığını ve heyelana müdahaleye başladığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kontrollü şekilde yolu açmak için çalışıyor. Umarım önümüzdeki saatlerde yolu tek yönlü de olsa trafiğe açacaklar. Çünkü Esendere, Van, Yüksekova hattındaki yolda tır trafiği var. Arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar. Kızılay'ımız, AFAD'ımız yolda kalan tır şoförleriyle ilgileniyor, ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. İhtiyaç duyulan bütün iş makineleri sevk edildi. Sahada çalışmaya başladılar. Bir riske meydan vermeden yolu açmaya çalışıyorlar. Tünel 2024 yılında açılacak. Işıklandırma ihalelerini yaptılar. Son düzlük diyebiliriz. Gelecek yıl hazirandan sonra faaliyete başlayacak. İnşallah bu kışı kazasız belasız atlatırız. Tünelimiz faaliyete girdiğinde vatandaşlarımız için büyük bir hizmet olacak."

Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana heyelanda, dağdan düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.