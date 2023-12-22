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Hakkari Üniversitesi ile Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Hakkari Üniversitesi ile Hakkari Bedensel Engelliler Derneği arasında sosyal, mesleki ve sportif alanda iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile engelli bireylere eğitim, spor ve sosyal alanda destekler sunulacak.

Hakkari Üniversitesi ile Hakkari Bedensel Engelliler Derneği arasında sosyal, mesleki ve sportif alanda iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine Hakkari Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin katıldı.

Rektör Pakiş, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "İş birliği protokolü ile üniversite olarak engelli bireylere eğitim, spor ve sosyal alanda önemli katkı ve destekler sunmuş olacağız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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