Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi yapıldı

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi yapıldı
Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan kongresinde mevcut başkan Abdi Arslan 213 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Kongresinde, mevcut başkan Abdi Arslan seçimi kazandı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından yapılan seçimde, mevcut başkan Arslan, 213 oy alarak seçimi kazandı.

Arslan, oy kullanan delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
