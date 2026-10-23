Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari İl Koordinasyon Kurulu, 260 projenin yatırım durumunu değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari İl Koordinasyon Kurulu, 260 projenin yatırım durumunu değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında 2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Açıklamada, üçüncü dönem sonu itibarıyla İl Yatırım Takip Sistemi'nde kayıtlı 260 projenin yatırım bedelinin 70 milyar 415 milyon 808 bin 970 lira olduğu belirtildi.

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan başkanlığında "2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda önceki dönemin yatırımlarının, sosyoekonomik gelişmelerin, koordinasyon çalışmalarının, kentteki sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Üçüncü dönem sonu itibariyla İl Yatırım Takip Sistemi'nde toplam yatırım bedeli 70 milyar 415 milyon 808 bin 970 lira olan 260 projenin kayıtlı olduğu bildirilen açıklamada, bu projeler için önceki yıllarda toplam 9 milyar 313 milyon 110 bin 960 lira harcama yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, projelerde nakdi gerçekleşme oranının yüzde 20,33, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 50,94 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
30 bin liralık borç için 5 milyon istemişlerdi! Tutuklanan tetikçinin yaşına bakın

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişti! Tetikçinin yaşına bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 binden fazla ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber

4 bin ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar