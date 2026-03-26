Hakkari'de toprak evin damının bir bölümü çöktü

Hakkari'de sağanak nedeniyle iki katlı toprak evin damının bir kısmı çöktü.

Gazi Mahallesi'nde gece, Adnan Duman'a ait toprak evin damının bir bölümünde, yağış dolayısıyla çökme meydana geldi.

Tavanda kullanılan ağaç sütunları, tahta parçaları ve toprak yığını, odanın içine düştü, eşyalar zarar gördü.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu, evde incelemelerde bulundu.

Ev sahibi Duman, basın mensuplarına, son günlerdeki yağışlardan dolayı evin damının bir kısmının çöktüğünü söyledi.

Çökmenin gece yaşandığını belirten Duman, şunları kaydetti:

"Odada kimse kalmıyordu. Biz de sesten dolayı gelip bakınca tavanın çöktüğünü gördük. Durumu yetkililere bildirdik. Şu an komşularımızda kalıyoruz. 2 öğrencim var, maddi durumum iyi değil. Eşyalar da zarar gördü. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz."