Haberler

Hakkari'de kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıkarıldı

Hakkari'de kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de besiciler, bayram öncesi kurulan hayvan pazarında kurbanlıkları satışa çıkardı. Koyun fiyatları 15-18 bin lira arasında değişirken, besiciler satışların artmasını bekliyor.

Hakkari'de besiciler, bayram öncesi kurulan hayvan pazarında kurbanlıkları satışa çıkardı.

Besiciler, yıl boyunca özenle besledikleri hayvanlarını Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gopsi mevkisine kurulan pazara getirdi.

Kurban almak için pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında kurbanlıklar için pazarlık yapıldı.

Besici Remzi Kaplan, sabah saatlerinden itibaren satışların başladığını söyledi.

Kurbanlık koyun fiyatlarının 15 bin liradan başlayıp 18 bin liraya kadar çıktığını belirten Kaplan, "Vatandaşlar fiyatlara itiraz ediyor ancak biz de bu hayvanları yetiştirene kadar büyük masraflar yapıyoruz. Geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyoruz. Pazar şu an biraz durgun ama yarına kadar satışların artacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Sedat Aşkan da hayvanları uygun fiyatlardan satışa sunduklarını, şimdilik satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Dursun Özbek'ten 'Icardi’yi bize verme şansınız var mı?'sorusuna güldüren yanıt

"Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Canın sağolsun Zeynep! Bu kez olmadı

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

Evinde ziyaret eden avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu azaldı

9 günlük bayram tatili başladı! İstanbul'da yollar boş kaldı