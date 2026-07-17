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Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcıyı arama çalışmaları 3'üncü gününde

Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcıyı arama çalışmaları 3'üncü gününde
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Hakkari Valiliği, Kırıkdağ Mahallesi Bala Yaylası'nda 13 Temmuz'da kaybolan dağcının arama çalışmaları kapsamında, 17 Temmuz itibarıyla bölgede dağcılık, zirve tırmanışı ve trekking gibi sportif faaliyetleri geçici olarak yasakladı. Yasak, arama kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar sürecek.

BÖLGE GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI

Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçe sınırlarındaki Kırıkdağ Mahallesi Bala Yaylası mevkisinde 13 Temmuz'da dağcılık faaliyetinde kaybolduğu değerlendirilen kişinin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamada, bölgenin, geçici olarak yasaklandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Arama ve kurtarma faaliyetlerinin etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülebilmesi, arama ekiplerinin çalışma alanlarında ilave risk oluşmasının önlenmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla arama ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde dağcılık, zirve tırmanışı, trekking (doğa yürüyüşü) ve benzeri sportif faaliyetler geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu yasak, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanıncaya kadar yürürlükte olacak olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları, görevli personelin yönlendirmelerine riayet etmeleri ve zorunlu olmadıkça arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelere girmemeleri önemle rica olunur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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