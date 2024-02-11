Hakkari'de Jandarma Personelinin Yaptığı Iglolar Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Hakkari'de, jandarma personelinin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yaptığı iglolar (kardan ev) vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yüksek rakımlı dağları ve uzun süre yerde kalan kar örtüsüyle kış sporlarının merkezi haline gelen Hakkari'de, kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen "5. Kar Festivali" sürüyor.

Kentteki 2 bin 800 rakamlı kayak merkezinde dün başlayan festival, folklor gösterileri, halaylar, paraşüt gösterisi, konser ve kayak aktiviteleriyle renkli görüntülere sahne oluyor.

Etkinliğe katılan binlerce vatandaşın eğlenceli anlar yaşadığı festival alanında, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde dağcılık eğitimi alan 10 jandarma personelinin 1,5 günde yaptığı 2,5 metre yüksekliğindeki 2 iglo ilgi gördü.

İçinde kardan oturma alanı bulunan, mum yakılan ve girişine de Türk bayrakları yerleştirilen iglolar, festivalin en çok sevilen bölümlerinden oldu.

İglolarda oturan, önünde fotoğraf çeken vatandaşlar, jandarma personeliyle sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

"Hakkari kış sporlarının merkezi"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kayak merkezindeki ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek üzere Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin görev başında olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin kent için önemli olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"JAK timlerimiz etkinliğe renk katmak için iglo yaptı. Burada komando timlerimiz de var. Onlar her türlü hava şartında hayatta kalmak için öğrendikleri tecrübeyi iglo yaparak bize gösterdiler. İçi çok güzel. Oturma yerleri var. İki mum eşliğinde içinde sıcaklık 10-15 derece fark ediyor. Hakkari'de öğrenilen tecrübe, herkese birbirleriyle paylaşmaları için bir ortam hazırladı. Kar festivalimiz de buna zemin oluşturdu. Emeği geçen herkese, dışarıdan gelen misafirlerimize, hemşerilerimize teşekkür ederim. Basına da çok teşekkür ederim. Bu organizasyonu sizlerin sayesinde tüm Türkiye'ye duyuracağız. Hakkari'de kayak var. Hakkari, kış sporlarının merkezi. Herkesi buraya bekliyoruz."

Katılımcılardan doktor Saadet Nur Sena Öztekin de festivalin çok eğlenceli geçtiğini dile getirerek, "Hakkari için muhteşem bir kazanç. Bize bu imkanı tanıyanlara teşekkür ederim. Biz de iglonun içine girip fotoğraf çekeceğiz. Etkinliğe renk katmış. Kayak yapıp, yamaç paraşütü gösterisini izleyeceğim. Burası tek kelimeyle beyaz inci." diye konuştu.

Van'dan gelen Yunus Emre Durur ise organizasyonun şu ana kadar yapılan arasında en iyisi olduğunu belirtti.

Durur, "Festival çok canlı geçiyor. Çok fazla etkinlik var. Çok memnun kaldık. Jandarmanın yaptığı iglo çok güzel bir örnek. Bunu yapan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Erzurum'dan gelen Mustafa Şimşek de herkesi Hakkari'ye beklediğini dile getirerek, "Jandarmamız da kardan ev yapmış. Çok beğendim. Burayı da çok beğendim." ifadelerini kullandı.