Hakkari'de İşgücü Uyum Programı Kura Çekimi Yapıldı

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak İşgücü Uyum Programı için 89 kişi için kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkan adaylar sevinç yaşadı.

Hakkari'de İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 89 kişi için kura çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere alınacak personel için kura, spor salonunda yapıldı.

Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adayların belirlenen yerlerde göreve başlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
