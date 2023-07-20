Hakkari'de düşüp kaybolan Hakime Koç toprağa verildi

Hakkari'de Cilo dağlarında buzulların erimesiyle düşüp kaybolan Hakime Koç'un cenazesi, Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilova köyünde toprağa verildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olarak çalışan Hakime Koç, geçtiğimiz pazar günü Hakkari'nin Cilo dağlarında yürüyüş yaptıkları esnada eriyen buzullardan düşmüş iki gün sonrasında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Gediz'e getirilen Hakime Koç için ilçeye bağlı Yeşilova köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hakime Koç'un Adalet Bakanlığında çalışan mesai arkadaşlarının yanı sıra Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kepez, Gediz Hakimleri ve yakınları ile köylüler katıldı.

Koç'un cenazesi ikindi namazı sonrası evinin önüne getirilerek burada ailesinden ve komşularından helallik alındı. Gediz Müftüsü Sebahattin Turan tarafından törene kıldırılan cenaze namazının ardından Koç'un cenazesi Yeşilova köyü mezarlığına defnedildi. - KÜTAHYA