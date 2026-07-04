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Hakkari'de besiciler ot hasadına başladı

Hakkari'de besiciler ot hasadına başladı
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Hakkari'de besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sıcak havada zorlu ot biçme mesaisine başladı. Teknolojinin yardımıyla biçer makineleri kullanılarak yapılan hasat sonrası otlar balyalanıp depolanıyor.

Hakkari'de besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için ot biçmeye başladı.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, besiciler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaiye başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giden besiciler, akşam saatlerine kadar süren çalışmanın ardından biçilen otları kuruması için tarlada bekletiyor.

Daha sonra balya haline getirilen otlar kış aylarında kullanılmak üzere depolanıyor.

Durankaya beldesinde yaşayan besicilerden Aydın Artık, otların olgunlaşmasıyla hasat döneminin başladığını söyledi.

Geçmişte ot biçme işleminin tamamının tırpanla yapıldığını ifade eden Artık, "Teknolojinin gelişmesiyle kullanılan biçer makineleri işlerimizi kolaylaştırdı. Makine sayesinde günlük biçilen ot miktarı arttı. Komşular olarak her zaman birbirimize destek oluyoruz. Hakkari'de kış çok zor geçiyor. Bu yüzden hayvanların yem sıkıntısı yaşamaması için yaz aylarında yoğun mesai harcıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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