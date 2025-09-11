Haberler

Hakkari'de Bal Hasadı Başladı

Hakkari'nin yüksek rakımlı bölgelerinde zengin floraya sahip alanlarda arıcılar, sezonun ilk bal hasadını gerçekleştiriyor. Arıcılık yapan çiftçiler, kovanlardaki petekleri çıkararak çalışmalara devam ediyor.

Hakkari'de zengin floraya sahip yüksek rakımlı bölgelerde bal hasadı sürüyor.

Bitki çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından arı yetiştiriciliğinin yaygın olduğu kentte arıcılar, sezonun ilk bal hasadı için çalışmalarını sürdürüyor.

Bay köyünde arıcılık yapan çiftçiler, taktıkları maskeler ve arıları uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıyor.

Köyde 27 yıldır arıcılık yapan Ayhan Beyter, ilkbahardan bu yana bakımını yaptığı kovanlarda hasada başladıklarını söyledi.

Arıcılığın zorluklarından söz eden Beyter, şunları kaydetti:

"Arıcılık mesaimiz ilkbaharda kovan bakımıyla başlıyor. Zap Vadisi'nde arılarımızın bahar bakımını yapıyoruz. Haziranda arılarımızı buraya getiriyoruz. Burada bakımlarını sürdürüyoruz. Ağustos sonunda hasadımızı alıyor ardından kış bakımlarına başlıyoruz. Bu yıl rüzgarlı hava nedeniyle verim düşük ama nasibimizi aldık, şükür. Arıcılara yönelik destek projelerinin artırılması lazım. Hakkari gerçekten arı şehri, bu potansiyeli daha iyi değerlendirmeliyiz."

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
