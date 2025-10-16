Haberler

Hakkari'de Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Programı Düzenlendi

Hakkari Valiliği ve ilgili kurumlar iş birliğiyle düzenlenen nakdi yardım programında, amatör spor kulüplerine destek sağlandı. Vali Ali Çelik, genç sporcuları tebrik ederek, spor altyapısına verdikleri önemi vurguladı.

Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle kentteki amatör spor kulüplerine nakdi yardım programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilen program da konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Avrupa ve Balkanlar'da düzenlenen şampiyonalarda derece elde eden sporcuları tebrik etti.

Amatör Spor Haftası vesilesiyle sporcularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Kendinizi bir spor branşında eğitmeye, orada zaman harcamaya ikna ettiğiniz için kendiniz adına size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hobiyi, ileride profesyonel olabilecek bir uğraşı edinme arzunuzdan dolayı da hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Amatör spor kulüpleri gençlere spor kültürü kazandırma konusunda büyük sorumluluk taşıyor. Kulüplerin bu alandaki emeklerini takdir ediyoruz. Devletimiz Hakkari'nde spor altyapısına büyük önem veriyor. Yapımı süren, ihale aşamasına gelen ve proje hazırlıkları devam eden çok sayıda spor tesislerimizi kente kazandıracağız."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da spor kulüplerine verilen desteklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti, sporculara başarılar diledi.

Kentte faaliyet gösteren 57 spor kulübüne nakdi destek sağlandığını belirten Yıldırım, Hakkari'de devam eden spor yatırımları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, judo ve güreş branşlarında Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Törende amatör spor kulüplerine nakdi destek çekleri verildi.

Programa Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orçun Cüneyt Zor, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kulüp yöneticileri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Haberler.com
