HAK-İŞ'ten 2026'da uygulanacak asgari ücrete ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
HAK-İŞ Konfederasyonu, 2026'daki asgari ücretin belirlenmesi için Komisyon'un yapısının demokratik ve katılımcı bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin, sadece bireyleri değil aileleri hedef alarak insanca yaşam koşullarını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2026'da uygulanacak asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısından çalışanları memnun edecek ve toplumu rahatlatacak sağlıklı bir asgari ücret çıkarılmayacağının her platformda dile getirildiği anımsatıldı.

Komisyon'un mevcut yapısının 1970'li yılların koşullarına göre şekillendiği, çağın gerisinde kaldığı ve çoğulcu temsilden uzak olduğu belirtilen açıklamada, "Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren ve bu yönüyle Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olarak değerlendirilebilecek asgari ücretin, çok daha güçlü, kapsayıcı ve temsil kabiliyeti yüksek bir komisyon yapısı içerisinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Komisyonun, konfederasyonların temsil gücünü yansıtan, sosyal diyaloğu esas alan ve toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir yapıya kavuşturulması, sürecin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur." değerlendirmesine yer verildi.

Asgari ücretin artık yalnızca asgari bir ücret olmadığına, çalışanların yaklaşık yarısının geçim ücreti haline geldiğine işaret edilen açıklamada, "HAK-İŞ olarak asgari ücretin, bir kişiyi değil, 4 kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas alması gerektiğini savunuyoruz. Gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi zorunlu harcamaların merkeze alındığı gerçekçi ve kapsayıcı kriterlere dayanan bir yaklaşımla daha güçlü, daha gerçekçi ve daha adil kriterlere ihtiyaç olduğu açıktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asgari ücrete endeksli olarak kamuda yer alan çok sayıda düzenlemenin, ücret artışını baskıladığı ve asgari ücret ile söz konusu düzenlemeler arasındaki bu bağ ortadan kaldırılmadan asgari ücretin özgür, gerçekçi ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Asgari ücretin, emeğin yaşam standardını koruyan temel bir güvence olarak ele alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak beklentimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden ele alınmasıdır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin, dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinin de olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan, bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz. Ancak bu şekilde hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin emek camiamıza, çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
