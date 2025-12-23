Hak-İş'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu Eleştirisi : "Mevcut Yapıdan Sağlıklı Ücret Çıkmaz"

(ANKARA) – HAK-İŞ Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısından "çalışanları memnun edecek ve toplumu rahatlatacak sağlıklı bir asgari ücretin çıkarılmasının mümkün olmadığını" belirtti.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonun 1970'li yılların koşullarına göre şekillenmiş, çoğulcu temsilden uzak ve çağın gerisinde kaldığı vurgulanarak, "Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücretin, çok daha güçlü, kapsayıcı ve temsil kabiliyeti yüksek bir komisyon yapısı içerisinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Açıklamada, asgari ücretin artık yalnızca "asgari" bir ücret değil, çalışanların yaklaşık yarısının "geçim ücreti" haline geldiği ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:

"HAK-İŞ olarak asgari ücretin bir kişiyi değil, dört kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas alması gerektiğini savunuyoruz. Gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi zorunlu harcamaların merkeze alındığı, gerçekçi ve kapsayıcı kriterlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç var."

"Kamudaki endeksleme mekanizması baskı unsuru"

Öte yandan, asgari ücrete endeksli olarak kamuda yer alan çok sayıda düzenlemenin, ücret artışlarını baskılayan bir mekanizma haline geldiği kaydedilen açıklamada, "Mevcut bağlantılar ortadan kaldırılmadan, asgari ücretin özgür, gerçekçi ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeyde belirlenmesi mümkün değildir" ifadesi kullanıldı.

"Komisyonun yapısı demokratik ve çoğulcu bir anlayışla yeniden ele alınmalı"

HAK-İŞ'in beklentilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden ele alınması olduğu belirtilen açıklamada, "Asgari ücreti belirleme yetkisinin, işçi ve işveren temsilcilerinde olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz" çağrısı yapıldı.

Konfederasyon, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin emek camiasına, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.