Haberler

HAK-İŞ, "Emek Perspektifinden Göç Hareketi" programı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İŞ Konfederasyonu tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla "Emek Perspektifinden Göç Hareketi" programı düzenlendi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla "Emek Perspektifinden Göç Hareketi" programı düzenlendi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, genel merkezdeki Necati Çelik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasında, HAK-İŞ olarak sadece sendikal hareketin bir temsilcisi değil aynı zamanda insan hakları örgütü olarak, ülkenin, bölgenin bütün sorunlarına dikkati çektiklerini, "göç" konusunun da temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Göç olgusunun küresel bir gerçeklik olduğuna işaret eden Arslan, bu alandaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

HAK-İŞ olarak uluslararası düzeyde yürütülen bazı girişimler sonucunda çeşitli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Arslan, Suriyeli göçmenlerin sosyal entegrasyonunun sağlanması ve emek dünyasına uyumlarının desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Arslan, "Göçmenlerin yüzde 50'ye yakını geldikleri ülkelerde kalıyor. Dolayısıyla bizim başka bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bu ülkeden gönüllü olarak ayrılmak istemeyen, bu ülkede kalmak isteyen Suriyeli kardeşlerimizin entegrasyonu konusunda da bizim ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor." dedi.

Suriyelilerin, Türkiye'ye geldiklerinden itibaren yaklaşık 730 bin civarında çocuk dünyaya geldiğini belirten Arslan, "Bu bazı ülkelerin eğitim çağındaki çocuklarının sayısından daha fazla değil mi? Türkiye bütün bunların üstesinden geliyor." ifadesini kullandı.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de Türkiye'ye gelen yabancıların ülkeye giriş, ülkede kalış ve çıkış süreçlerinin düzenlenmesi, bu kişilerin hukuki statülerinin belirlenerek uygun şekilde kayıt altına alınması ve göç alanının bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi için gerekli tüm kurumsal koordinasyonun sağlandığını ifade etti.

Kök, Türkiye'de bulunan yabancılara ilişkin istatistiklere değinerek, "Ülkemizde yasal kalış hakkı olan göçmen sayısı 3 milyon 624 bin, bunların 2 milyon 362 bin 466'sı geçici koruma kapsamındakiler." diye konuştu.

Türkiye'nin göç alanındaki çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleriyle bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetildiğini belirten Kök, şunları kaydetti:

"Göçmenlerin ülkemize yasal yollardan gelebilmeleri ve istihdama katkı sağlayabilmeleri amacıyla ikamet ve çalışma süreçlerinin sadeleştirildiği, kayıtlı çalışmanın teşvik edildiği, nitelikli göçün desteklendiği ve kayıtsızlığın neden olduğu mağduriyetlerin giderilerek, olası hak kayıplarının önüne geçildiği bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kamu düzeni ve kamu güvenliğinden taviz vermeden medeniyet değerlerimiz doğrultusunda ve hukuka uygun olarak insana dokunulması, insan onurunun gözetilmesi, nitelik ve emek gücünün teşvik edilmesi ve bu bağlamda kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmaların desteklenmesini önemsiyor ve çok kıymetli buluyoruz."

Programda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Yardımcısı Adnan Kum ve Uluslararası Göç Örgütü Misyon Şef Yardımcısı Claudia Natali de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title