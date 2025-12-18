HAK-İŞ, "Emek Perspektifinden Göç Hareketi" programı düzenledi

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla "Emek Perspektifinden Göç Hareketi" programı düzenlendi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, genel merkezdeki Necati Çelik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasında, HAK-İŞ olarak sadece sendikal hareketin bir temsilcisi değil aynı zamanda insan hakları örgütü olarak, ülkenin, bölgenin bütün sorunlarına dikkati çektiklerini, "göç" konusunun da temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Göç olgusunun küresel bir gerçeklik olduğuna işaret eden Arslan, bu alandaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

HAK-İŞ olarak uluslararası düzeyde yürütülen bazı girişimler sonucunda çeşitli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Arslan, Suriyeli göçmenlerin sosyal entegrasyonunun sağlanması ve emek dünyasına uyumlarının desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Arslan, "Göçmenlerin yüzde 50'ye yakını geldikleri ülkelerde kalıyor. Dolayısıyla bizim başka bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bu ülkeden gönüllü olarak ayrılmak istemeyen, bu ülkede kalmak isteyen Suriyeli kardeşlerimizin entegrasyonu konusunda da bizim ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor." dedi.

Suriyelilerin, Türkiye'ye geldiklerinden itibaren yaklaşık 730 bin civarında çocuk dünyaya geldiğini belirten Arslan, "Bu bazı ülkelerin eğitim çağındaki çocuklarının sayısından daha fazla değil mi? Türkiye bütün bunların üstesinden geliyor." ifadesini kullandı.

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de Türkiye'ye gelen yabancıların ülkeye giriş, ülkede kalış ve çıkış süreçlerinin düzenlenmesi, bu kişilerin hukuki statülerinin belirlenerek uygun şekilde kayıt altına alınması ve göç alanının bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi için gerekli tüm kurumsal koordinasyonun sağlandığını ifade etti.

Kök, Türkiye'de bulunan yabancılara ilişkin istatistiklere değinerek, "Ülkemizde yasal kalış hakkı olan göçmen sayısı 3 milyon 624 bin, bunların 2 milyon 362 bin 466'sı geçici koruma kapsamındakiler." diye konuştu.

Türkiye'nin göç alanındaki çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleriyle bütüncül ve stratejik bir bakış açısıyla yönetildiğini belirten Kök, şunları kaydetti:

"Göçmenlerin ülkemize yasal yollardan gelebilmeleri ve istihdama katkı sağlayabilmeleri amacıyla ikamet ve çalışma süreçlerinin sadeleştirildiği, kayıtlı çalışmanın teşvik edildiği, nitelikli göçün desteklendiği ve kayıtsızlığın neden olduğu mağduriyetlerin giderilerek, olası hak kayıplarının önüne geçildiği bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kamu düzeni ve kamu güvenliğinden taviz vermeden medeniyet değerlerimiz doğrultusunda ve hukuka uygun olarak insana dokunulması, insan onurunun gözetilmesi, nitelik ve emek gücünün teşvik edilmesi ve bu bağlamda kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmaların desteklenmesini önemsiyor ve çok kıymetli buluyoruz."

Programda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Yardımcısı Adnan Kum ve Uluslararası Göç Örgütü Misyon Şef Yardımcısı Claudia Natali de konuşma yaptı.