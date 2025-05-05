HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan Altındağ Belediyesi Greviyle İlgili Açıklama

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Altındağ Belediyesi'ndeki grevle ilgili, "Amacımız kavga etmek, belediyeye zarar vermek değil. Amacımız işimizi, aşımızı geri almak." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Altındağ Belediyesi'nde başlattığı greve katılan işçileri ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikasının Altındağ Belediyesi'nde 25 yıldır yetkili olduğunu ve mevcut belediye yönetimi ile geçmişte 3 dönem çalıştıklarını belirterek, bir önceki belediye başkanı ile imzaladıkları ek protokolün yürürlüğe girmesine rağmen yeni belediye başkanının bu protokolü reddettiğine dikkati çekti.

İmzaladıkları ek protokol için direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Siyaset yapmıyoruz. Çalışanların insan onuruna yaraşır bir ücret almasını talep ediyoruz. Kimseyle kişisel sorunumuz yok. Bu yönetimle de hiçbir kişiyle de sorunumuz yok."

İşçilerin sendikalarına sahip çıktıkları için işten çıkarıldığını dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlarımızın hakkında bir gün soruşturma açılmamış, disiplin cezası almamışlar. Herhangi bir disiplin olayları yok. Sadece sendikamızın ilkeleri, kararlı duruşuna ve kendi ekmeğine sahip çıktıkları için işten atıldılar. Amacımız kavga etmek, belediyeye zarar vermek değil. Amacımız işimizi, aşımızı geri almak. Bundan daha doğal ne olabilir? İşimizi istiyoruz. Haksız yere işten çıkarıldık. İşimizi istiyoruz diye burada çadır kuruyoruz."

Ek protokolün uygulanmaması halinde işçilerin önemli kayıplar yaşayacağını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"İkramiyemizi 52 günden 36 güne indiriyorlar. Yıllık ücret zammını yüzde 7 veriyorlar. Ulaşım ve yakacak yardımını kaldırıyorlar ve 32 bin lira olan maaşımızı 28 bin liraya düşüyorlar. Bütün bu hukuksuzluklara rağmen sorumlu davrandık. Kimseyi kişisel hedef olarak göstermedik. Bizim sorunumuz aşımız, ekmeğimiz, çalışanların haklarının korunması. Gelin uzlaşalım, masada görüşelim ve makul bir toplu sözleşmede anlaşalım. Haksız bir eylem yapmıyoruz. Yasal haklarımızı kullanıyoruz. Bizi dinleyenler dinler, dinlemeyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Arslan, konuşmasının ardından grev çadırına geçti, işçilerle sohbet etti.