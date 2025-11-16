Haberler

Haiti'de ABD Büyükelçiliği Koruması ile Çeteler Arasında Çatışma!

Güncelleme:
Haiti'de, ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliği korumasındaki deniz piyadeleri ile çeteler arasında çatışma çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Haiti, çete şiddeti ve ekonomik krizle başa çıkmaya çalışıyor.

PORT AU Haiti'de, ABD'nin Port-au- Prince Büyükelçiliği korumasında görevli deniz piyadeleriyle Haitili çete üyeleri olduğu düşünülen kişiler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

ABD Deniz Piyadeleri Sözcüsü Steven J. Keenan, 13 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Haitili çete üyeleri olduğu düşünülen kişilerin Büyükelçiliğin koruma operasyonlarında görevli deniz piyadelerine ateş açtığını belirtti.

Keenan, deniz piyadelerinin ateşe karşılık verdiğini, çıkan çatışmada yaralanan olmadığını ifade etti.

Haiti polisi, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran aylarında Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
