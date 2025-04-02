Hainan ve Osaka Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Açıldı

HAİKOU, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou ile Japonya'nın Osaka kentini birbirine bağlayan yeni direkt uçuş rotası hizmete girdi.

Yeni rotadaki ilk uçuş salı sabahı Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. Yeni rotayla birlikte Haikou'dan Japonya'ya ikinci direkt uçuş güzergahı başlatılmış oldu. İlk rota, şubat ayında Haikou ile Tokyo arasında açılmıştı.

Hainan Havayolları'nın işleteceği yeni rotada her salı, perşembe ve cumartesi günleri uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor.

Gidiş uçuşu Haikou'dan yerel saatle 8.05'te kalkacak ve yerel saatle 13.25'te Osaka Kansai Uluslararası Havalimanı'na varacak. Dönüş uçuşu ise Osaka'dan yerel saatle 14.30'da kalkacak ve yerel saatle 18.20'de Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.

Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı, Londra ve Cakarta uçuşları da dahil olmak üzere daha fazla uluslararası güzergah açarak Hainan eyaletini Pasifik ve Hint okyanusları bölgesinin merkezi haline getirmeyi planlıyor.