Hainan Havayolları, Brüksel ile Chongqing Arasında Yeni Direkt Uçuş Başlattı

Güncelleme:
Çin'in Hainan Havayolları, Brüksel ile Chongqing arasında haftada üç kez direkt uçuş düzenlemeye başladığını açıkladı. Bu yeni sefer, Belçika ile Çin arasında hava bağlantısını güçlendirmesi bekleniyor.

BRÜKSEL, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Hainan Havayolları, cumartesi günü Brüksel ile Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi arasında direkt uçuş rotası başlatarak Belçika ile Çin'in batı bölgesi arasında yeni bir havayolu bağlantısı kurdu.

Havayolu şirketi, Brüksel'den haftada üç kez düzenlenecek HU470 sefer sayılı bu uçuşun, Beijing, Shanghai ve Shenzhen seferlerinin ardından Brüksel'den Çin anakarasına yönelik dördüncü direkt rota olduğunu kaydetti.

Brüksel-Chongqing seferlerinin eklenmesiyle Hainan Havayolları'nın Belçika ile Çin arasında haftada 17 yolcu seferi düzenlediği bildirildi.

İlk uçuşun yolcularından Iwona Jakobczyk, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Chongqing'e ikinci kez geldiğini söyledi. Jakobczyk, önceki seyahatinde aktarma nedeniyle yolculuğun 20 saatten uzun sürdüğünü, bu kez direkt uçuşun yaklaşık 10 saat sürdüğünü ve bunun kendisi için çok daha rahat olduğunu söyledi.

Jakobczyk, Çin'in vizesiz seyahat politikasından yararlandığını ve dev pandaların yaşadığı Chengdu'ya gitmeden önce Chongqing'de iki gün olmak üzere toplam 11 gün ülkede kalacağını ifade etti.

Brüksel Havalimanı Şirketi'nin Yolcu Havacılık Müdürü Sylvie Van den Eynde, yeni rotanın "Avrupa'ya bağlanmak isteyen Çinli yolcular" ile Çin'e seyahat eden veya Çin üzerinden diğer Asya ülkelerine bağlanan Belçikalı yolcular için "büyük bir fark yaratacağını" vurguladı.

Van den Eynde, Belçikalı yolcuların Çin'e kısa süreli ziyaretlerinde uygulanan vizesiz giriş politikasının da desteğiyle, Brüksel Havalimanı'nda 2025 yılında Brüksel ile Çin arasındaki yolcu trafiğinin pandemi öncesi seviyeleri aşmasını beklediklerini ifade etti.

Yetkili ayrıca Çinli havayollarıyla işbirliğini derinleştirmek istediklerini ve 2026'da Çin şehirlerine daha fazla direkt uçuş eklemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
