Hainan eyaleti yeşil enerji üretim sektörünü destekleyip dönüşümü teşvik ediyor

Hainan eyaleti yeşil enerji üretim sektörünü destekleyip dönüşümü teşvik ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti, temiz enerjinin geliştirilmesi ve kullanımını artırma çalışmalarını sürdürüyor. Eyalet, yeşil enerji üretim sektörünü destekleyerek enerjide yeşil dönüşümü ve endüstriyel yenilenmeyi teşvik ediyor.
DONGFANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaleti, temiz enerjinin geliştirilmesini ve kullanımını artırma çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşil enerji üretim sektörünü aktif olarak destekleyen eyalet, enerjinin yeşil dönüşümünü ve endüstriyel yenilenmeyi de teşvik ediyor.
Kaynak: Xinhua