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Hainan eyaleti yeşil enerji üretim sektörünü destekleyip dönüşümü teşvik ediyor

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Hainan eyaleti yeşil enerji üretim sektörünü destekleyip dönüşümü teşvik ediyor
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Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti, temiz enerjinin geliştirilmesi ve kullanımını artırma çalışmalarını sürdürüyor. Eyalet, yeşil enerji üretim sektörünü destekleyerek enerjide yeşil dönüşümü ve endüstriyel yenilenmeyi teşvik ediyor.

DONGFANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaleti, temiz enerjinin geliştirilmesini ve kullanımını artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil enerji üretim sektörünü aktif olarak destekleyen eyalet, enerjinin yeşil dönüşümünü ve endüstriyel yenilenmeyi de teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua
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