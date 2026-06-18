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Çin'in Hainan Eyaletine Gelen Yabancı Turist Sayısı Özel Gümrük Uygulamasının Ardından Arttı

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Çin'in Hainan eyaletinde ada genelinde özel gümrük işlemlerinin başlatılmasıyla turist sayısı istikrarlı şekilde arttı. 18 Aralık 2025-18 Haziran 2026 arasında 1,65 milyondan fazla giriş-çıkış işlemi yapıldı; yabancı turist sayısı yıllık %36,1 yükseldi.

HAİKOU, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Qilou Eski Caddesi'ni ziyaret eden yabancı turistler, 9 Mayıs 2026.

Çin'in Hainan eyaletinde geçtiğimiz yıl 18 Aralık'ta ada genelinde özel gümrük işlemlerinin başlatılmasından bu yana turist sayısı istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor.

Haikou Genel Göç Kontrol İstasyonu'nun bildirdiğine göre, Hainan sınır kontrol yetkilileri, 18 Aralık 2025 ile 18 Haziran 2026 tarihleri arasında 1,654 milyondan fazla giriş ve çıkış işlemi gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışa işaret ediyor. Adaya giriş ve çıkış yapanlar arasında 913.000 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ve bunun yıllık bazda ise yüzde 36,1'lik bir artışa karşılık geldiği belirtildi. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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