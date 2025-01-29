Hainan'da Bahar Bayramı İçin Feribot Seferleri Artırılıyor

HAİKOU, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu için hazırlık yapan yetkililer, Qiongzhou Boğazı'ndaki feribot seferlerini artırıp güvenli deniz taşımacılığını sağlamak amacıyla iskelelerde iyileştirmeler yaptı.

Yetkililer, yeni enerjili araçların taşınması için özel tasarlanan feribotları hizmete aldı. Bu feribotların, seyahat yoğunluğu döneminde 3.500 yeni enerjili aracın adaya giriş ve çıkış yapmasına imkan verecek şekilde günde en az 20 sefer yapması planlandı.