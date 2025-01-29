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Hainan'da Bahar Bayramı İçin Feribot Seferleri Artırılıyor

Hainan'da Bahar Bayramı İçin Feribot Seferleri Artırılıyor
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Çin'in Hainan eyaletinde, Bahar Bayramı dönemi için feribot seferleri artırıldı. Yetkililer, yeni enerjili araçlar için özel tasarlanan feribotları devreye alarak, 3.500 yeni enerjili aracın günlük olarak adadan çıkış ve giriş yapmasını sağlayacak şekilde günde en az 20 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor.

HAİKOU, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu için hazırlık yapan yetkililer, Qiongzhou Boğazı'ndaki feribot seferlerini artırıp güvenli deniz taşımacılığını sağlamak amacıyla iskelelerde iyileştirmeler yaptı.

Yetkililer, yeni enerjili araçların taşınması için özel tasarlanan feribotları hizmete aldı. Bu feribotların, seyahat yoğunluğu döneminde 3.500 yeni enerjili aracın adaya giriş ve çıkış yapmasına imkan verecek şekilde günde en az 20 sefer yapması planlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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