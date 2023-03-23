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HAFRİYAT KAMYONUNUN AÇIK UNUTULAN DAMPERİ, YÖN LEVHASINI DEVİRDİ

Güncel Haberler

KONYA'da sürücü R.Y.'nin kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra açık unuttuğu damper, dijital yön levhasını devirdi.

KONYA'da sürücü R.Y.'nin kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra açık unuttuğu damper, dijital yön levhasını devirdi. O anlarda mobese kameraları tarafından kaydedildi. Olay, dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolunda meydana geldi. Sürücü R.Y. kamyondaki hafriyatı boşalttıktan sonra, çalışma alanına dönmek için yola çıktı. R.Y.'nin açık unuttuğu damper, yoldaki dijital yön levhasına çarptı. Levha, çarpmanın şiddetiyle devrildi. R.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı da mobese kameraları tarafından kaydedildi. Yolun kapanması üzerine ulaşım bir süre polisin kontrolünde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Güncel Haberler

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