Hacılar-Erciyes-Develi bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyor

Hacılar Belediyesi, Hacılar-Erciyes-Develi bağlantı yolunun çalışmalarını sürdürüyor. Proje, ticaret ve konut yatırımlarına katkı sağlarken, turistler için de güvenli bir güzergah oluşturacak. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yolun stratejik önemine vurgu yaptı.

Hacılar-Erciyes-Develi bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin cazibesini artıracak, ticaret ve konut yatırımlarına ivme kazandıracak yol çalışması, Erciyes'e gelen turistler için de kısa ve güvenli bir güzergah oluşturacak.

Yol çalışmalarını değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini, yolun ilçenin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Hacılar'ı Erciyes ve Develi arasında bir kesişim merkezine dönüştürecek yol çalışmasına ilişkin Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bazı yapılar Karayolları ile işbirliği içinde yıkıldı. Elektrik, doğalgaz ve su hatlarının yerlerinin değiştirilmesiyle altyapı uyumlu hale getiriliyor. Böylece hem yolun genişliği ve standardıyla beraber ulaşım güvenliği artacak hem de ilçemize değer katacak. Proje tamamlandığında Develi'ye ve Erciyes Tekir Kapı'ya ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Hacılar güzergahını daha sık tercih edecek. Havaalanı ve şehir merkezinden batı aksı üzerinden Erciyes'e erişim daha kolay hale gelecek. Bu durum ilçemizin cazibesini artıracak, ticaret, konut yatırımları ve genel ekonomik gelişim anlamında önemli katkılar sağlayacak."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
