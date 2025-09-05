Hacılar'da 8,7 Kilometrelik Yeni İmar Yolu Hizmete Sunuldu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede altyapı ve ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, bu yıl 8,7 kilometrelik yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, Hacılar ilçesini daha modern ve ulaşımı kolay bir ilçe haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni imar yollarının ilçedeki trafik akışını rahatlatacağını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yollar vatandaşımızın yaşam kalitesini artırma adına çok önemlidir. Bu yıl içerisinde toplam 8,7 kilometrelik yeni imar yolunu açarak halkımızın hizmetine sunduk. Yol yapım çalışmalarımızı ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hassasiyetle planlıyoruz. Hacılar'ımızın altyapı ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak hizmetlerimizi çeşitlendireceğiz."