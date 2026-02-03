Hacılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hacılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın yetkili olduğu Hacılar Belediyesinin iştiraki olan Hacılar İmar AŞ'de çalışan üyeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi, karşılıklı anlayışla imza altına alındı.

Burada konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, taraflar arasında yürütülen müzakereler neticesinde imzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin çalışma hayatında adalet ve dengeyi gözeten bir anlayışla hazırlandığını, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesiyle birlikte, yerel yönetimlerde hizmetin sürekliliği ve kurumsal istikrarın teminat altına alınmasını hedeflediğini belirtti.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür eden Navruz, şunları kaydetti:

"Sözleşme içeriğiyle ilgili sosyal hakları iyileştirici idari hükümler eklenerek iş yerinde çalışan üyelerimizin meslek ünvanlarına göre ücret düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken özel sektörde ve kamudaki meslek karşılıkları ile meslek erbaplığı dikkate alınmıştır. Bu çerçevede ücretler toplamda 6 grup halinde taban 50 bin TL, tavan 72 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ücretlere ilaveten dört eşit parçada üç ayda bir ödenecek şekilde yılda toplam 52 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecektir. Sözleşmenin devam eden altı aylık periyodlarında enflasyon verileri dikkate alınarak ücret artışları uygulanacaktır."

Belediye Başkanı Özdoğan da sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.