Haberler

Hacılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hacılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında imzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesi hedefleniyor. Sözleşmeyle birlikte ücretler 50 bin TL ile 72 bin TL arasında belirlenmiş olup, yılına toplam 52 günlük ikramiye verileceği belirtildi.

Hacılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın yetkili olduğu Hacılar Belediyesinin iştiraki olan Hacılar İmar AŞ'de çalışan üyeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi, karşılıklı anlayışla imza altına alındı.

Burada konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, taraflar arasında yürütülen müzakereler neticesinde imzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin çalışma hayatında adalet ve dengeyi gözeten bir anlayışla hazırlandığını, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesiyle birlikte, yerel yönetimlerde hizmetin sürekliliği ve kurumsal istikrarın teminat altına alınmasını hedeflediğini belirtti.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür eden Navruz, şunları kaydetti:

"Sözleşme içeriğiyle ilgili sosyal hakları iyileştirici idari hükümler eklenerek iş yerinde çalışan üyelerimizin meslek ünvanlarına göre ücret düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken özel sektörde ve kamudaki meslek karşılıkları ile meslek erbaplığı dikkate alınmıştır. Bu çerçevede ücretler toplamda 6 grup halinde taban 50 bin TL, tavan 72 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ücretlere ilaveten dört eşit parçada üç ayda bir ödenecek şekilde yılda toplam 52 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilecektir. Sözleşmenin devam eden altı aylık periyodlarında enflasyon verileri dikkate alınarak ücret artışları uygulanacaktır."

Belediye Başkanı Özdoğan da sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü