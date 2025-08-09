Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Vatandaşlarla Buluşuyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, saha çalışmalarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, ev ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde halkla bir araya gelerek, talep ve önerileri yerinde dinliyor.

Ziyaretler kapsamında ilçede faaliyet göstermeye başlayan kadın girişimci Hayriye Yüzüak'ı da tebrik eden Özdoğan, kadın girişimcilerin cesaretini ve üretkenliğini çok önemsediklerini, ilçede ekonomiye, istihdama ve sosyal hayata katkı sunan her girişimi desteklediklerini belirtti.

Bu ziyaretlerin gönül belediyeciliğinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Özdoğan, ilçenin her sokağının, her evinin ve işletmesinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.

Hacılar'ın gelişimi için sahada olmayı, vatandaşın talebini yerinde dinlemeyi ilke edindiklerini aktaran Özdoğan, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Biz, Hacılar'ı hemşehrilerimizle omuz omuza geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.