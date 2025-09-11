Haberler

Habur Gümrük Kapısı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Habur Gümrük Kapısı'nda otomobil ve TIR'da gizlenmiş 3 şahin ile 2 makak maymunu ele geçirildi. Canlı hayvanlar, CITES kapsamındaki durumlarının tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında; bir otomobilin şoför ve yolcu koltuğu altındaki boşluğa gizlenmiş 3 şahin, bir TIR'ın alt bölümüne saklanmış tahta kafes içinde ise 2 makak maymunu bulundu. Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

