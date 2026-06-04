Haberler.com Sıfır Atık Festivali'nde

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla 4-7 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

HABERLER.COM STANDINA YOĞUN İLGİ

Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan festival, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Festivalde yer alan Haberler.com, kurduğu özel standla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. "Dijitalde de Sıfır Atık" sloganıyla hazırlanan stantta, dijital dünyada çevre dostu alışkanlıkların önemine dikkat çekiliyor.

Ziyaretçilere dijital temizlik, elektronik cihazların ömrünü uzatma, e-atıkların doğru şekilde geri dönüştürülmesi, kağıtsız yaşam ve bilinçli veri tüketimi gibi konularda bilgilendirme yapılıyor.

Stantta yer alan farkındalık panosunda, gereksiz fotoğraf, dosya, uygulama ve e-postaların düzenli olarak temizlenmesi, elektronik cihazların mümkün olduğunca uzun süre kullanılması ve dijital kaynakların verimli tüketilmesi gibi sürdürülebilir alışkanlıklar ön plana çıkarılıyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Festival kapsamında çocuklar ve gençler için hazırlanan özel alanlarda interaktif oyunlar, yarışmalar ve eğitici etkinlikler düzenleniyor. Katılımcılar hem eğleniyor hem de çevre bilinci konusunda farkındalık kazanıyor.

Aileler ise sürdürülebilir yaşam uygulamalarını deneyimleyebilecekleri etkinliklerle çevre dostu yaşam pratiklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

SIFIR ATIK FORUMU KÜRESEL ETKİYİ MASAYA YATIRACAK

Festival kapsamında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda, Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alanda ulaştığı başarılar ve çevresel dönüşüm çalışmaları ele alınacak. Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmaların küresel etkileri de forumda değerlendirilecek.

Kaynak: Haberler.com