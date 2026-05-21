Haberler

Güzellik Merkezinin Müşterilerini Dolandıran 10 Şüpheliye Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir güzellik salonunda müşterilerin cep telefonlarını alarak mobil bankacılık hesaplarından kredi çeken 10 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin 425 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

1)GÜZELLİK MERKEZİNİN MÜŞTERİLERİNİ DOLANDIRAN 10 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

ÇORUM'da güzellik salonuna gelen müşterilerin cep telefonlarını sohbet bahanesiyle alıp mobil bankacılık hesaplarından kredi çekerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin mobil bankacılık hesaplarından bilgileri dışında kredi çekildiği ve paraların farklı hesaplara aktarıldığı yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, müşteri olarak gelen kişilerin güvenini kazandıktan sonra ödeme aşamasında dikkat dağıtıcı yöntemler kullandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin tespitlerine göre şüphelilerin, ödeme sırasında müşterileri sohbet ederek oyaladığı ya da başka bir çalışan aracılığıyla dikkatlerini dağıttığı öne sürüldü. Bu sırada müşterilerin cep telefonlarını alan şüphelilerin, mobil bankacılık uygulamalarına girip mağdurlar adına kredi başvurusu yaptığı, onaylanan kredi tutarlarını ise iş yeri sahibinin şahsi hesabına veya şirket hesaplarına EFT/Havale yoluyla aktardığı ortaya çıktı.

425 BİN TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 10 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. 10 farklı müşteriyi mağdur ettiği ve toplam 425 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirtilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü