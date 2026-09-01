Gürpınar Balık Hali'nde Av Sezonu Heyecanı: Palamut Bolluğu

İSTANBUL'da, 1 Eylül itibarıyla başlayan av sezonunun ardından, balıkçıların dönüşüyle Gürpınar Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Balıkçı Orhan Korkmaz, "Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol" dedi.

2026-2027 su ürünleri av sezonu gece yarısı itibarıyla başladı. Yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından denize açılan balıkçılar, gece boyu avladıkları balıkları Gürpınar Balık Hali'ne getirdi. Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı ise halde yoğunluk oluşturdu.

'PALAMUT 20 YILIN İLKİ, BÖYLE BOLLUK VAR'

Balık haline gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu. Balıkçı Orhan Korkmaz, "Bugün 'Vira Bismillah' diyerek başladık. Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol. Şu an hamsi az ama önümüzdeki günlerde onun da bol olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı